Mersin'de ayağını çapa motoruna kaptıran Mehmet Ali Demir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Bereket Mahallesi okul yolundaki bahçesinde çalışan Mehmet Ali Demir, ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ayağı makinanın bıçakları arasına sıkışan Demir'in feryatlarına yetişen yakınları, yaralı adamı bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.



Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, Demir'i sıkıştığı yerden kurtarırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN