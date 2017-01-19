Ayağı Kırılan Köpeğe Tedavi, Yavrularına Bakım

Mersin'de bir, trafik kazası sonucu yaralanan anne köpeği ve yavrularını kurtardı.



Belediye ekipleri, ihbar üzerine merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Tepeköy Mahallesi'nde trafik kazasında yaralanan anne köpek ile 2 yavrusuna müdahale etti. Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen ve veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucu anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta köpeğin yaralı ayağına platin yerleştirildi. Operasyon sonunda anne köpeğin ve hayatta kalan 2 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, ekipler anne köpeğe 'Şanslı' ismini verdi. Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Mehmet Cücük, özellikle sürücüleri sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.