Ayağı Kırılan Köpeğe Tedavi, Yavrularına Bakım

MERSİN'de bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, belediye ekipleri tarafından hayvan bakımevine götürüldü. Burada köpeğin ayağına ameliyatla platin takılırken, 2 yavrusu da bakıma alındı.



Belediye ekipleri, ihbar üzerine merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Tepeköy Mahallesi'nde trafik kazasında yaralanan anne köpek ile 2 yavrusuna müdahale etti. Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen ve veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucu anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta köpeğin yaralı ayağına platin yerleştirildi. Ekiplerin 'Şanslı' adını verdiği anne köpek ve bakımı yapılan 2 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Mehmet Cücük, özellikle sürücüleri sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Mersin