MERSİN'de bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, belediye ekipleri tarafından hayvan bakımevine götürüldü. Burada köpeğin ayağına ameliyatla platin takılırken, 2 yavrusu da bakıma alındı.
Belediye ekipleri, ihbar üzerine merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Tepeköy Mahallesi'nde trafik kazasında yaralanan anne köpek ile 2 yavrusuna müdahale etti. Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen ve veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucu anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta köpeğin yaralı ayağına platin yerleştirildi. Ekiplerin 'Şanslı' adını verdiği anne köpek ve bakımı yapılan 2 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Mehmet Cücük, özellikle sürücüleri sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Mersin
Ayağı Kırılan Köpeğe Tedavi, Yavrularına Bakım
MERSİN'de bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, belediye ekipleri tarafından hayvan bakımevine götürüldü.
MERSİN'de bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, belediye ekipleri tarafından hayvan bakımevine götürüldü. Burada köpeğin ayağına ameliyatla platin takılırken, 2 yavrusu da bakıma alındı.