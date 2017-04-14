Ay Yıldızlı Kolye Tartışma Konusu Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam Nazlı Çelik'in canlı yayın konuğuydu.

Ay Yıldızlı Kolye Tartışma Konusu Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam Nazlı Çelik'in canlı yayın konuğuydu. Bahçeli'nin eyalet sistemi çıkışı büyük yankı uyandırırken bugün de programı sunan Nazlı Çelik'in taktığı kolye gündeme geldi. CNN Türk canlı yayınında konuşan Ankara gazetecilerinden Deniz Zeyrek'in iddiasına göre ay yıldızlı kolyeyi Bahçeli hediye etti. Zeyrek'in iddialarına göre aynı kolyeden sunucu Didem Arslan'a da hediye edildi. Aynı programda Bahçeli'nin Ahmet Hakan'a da kol saati hediye ettiği iddia edildi.Turgut ERAT

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