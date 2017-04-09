Ay Carmela

Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ay Carmela

Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun, 'Özgürlük Savaşı' olarak tarihe geçen  İspanya iç savaşında yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Sivil direnişe karşı, Hitler ve Mussolini destekli faşist Franko birliklerinin, İspany'anın Belçite kentininişgalini kutlamak için 'Cumhuriyetçi' tutsakları da aşağılayan bir gecedüzenlerler. Bu kutlamayı, esir aldıkları Carmela ve Paulino adındakiVaryete oyuncularına zor kullanarak yaptırırlar. Baskı altındaki  Carmelave Paulino gösteriyi yapmak-yapmamak, yaşam-ölüm, tercihleri arasındasıkıştırılmışlardır. Savaşın vahşeti içinde sanatın görevi, yaşamın anlamı sorgulanır. Bu gerilim içinde başlayan gösteri, Carmela'nın aşağılamayadaha fazla katlanamaması üzerine trajik bir biçimde sona erer. Oyun geri dönüşlerle  Paulino'nun o geceyi sorgulamasını ve savaşın yarattığı vahşete, kadınların  başkaldırısını anlatır.

Yazan: Jose Sanchis Sinistera

Çeviren: Yalçın Baykul

Yöneten: Günay Toprak

Besteci: Cem İdiz

Müzik Direktörü: Alpdoğan Selçuk

Koreograf: Yasemin Şimşek Tüzün

Danışman: Özgür Başkaya

Oyuncular: Yasemin Şimşek Tüzün Yılmaz Tüzün

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Çarşı Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Şükran Kurdakul Sokak No: 11

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ay Carmela

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Şükran Kurdakul, Yasemin Şimşek, Adolf Hitler, Cumhuriyet, Karşıyaka, Mussolini, Cem İdiz, Özgürlük, Danışman, İspanya
sponsored ads