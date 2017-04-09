Ay Carmela
Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyun, 'Özgürlük Savaşı' olarak tarihe geçen İspanya iç savaşında yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Sivil direnişe karşı, Hitler ve Mussolini destekli faşist Franko birliklerinin, İspany'anın Belçite kentininişgalini kutlamak için 'Cumhuriyetçi' tutsakları da aşağılayan bir gecedüzenlerler. Bu kutlamayı, esir aldıkları Carmela ve Paulino adındakiVaryete oyuncularına zor kullanarak yaptırırlar. Baskı altındaki Carmelave Paulino gösteriyi yapmak-yapmamak, yaşam-ölüm, tercihleri arasındasıkıştırılmışlardır. Savaşın vahşeti içinde sanatın görevi, yaşamın anlamı sorgulanır. Bu gerilim içinde başlayan gösteri, Carmela'nın aşağılamayadaha fazla katlanamaması üzerine trajik bir biçimde sona erer. Oyun geri dönüşlerle Paulino'nun o geceyi sorgulamasını ve savaşın yarattığı vahşete, kadınların başkaldırısını anlatır.
Yazan: Jose Sanchis Sinistera
Çeviren: Yalçın Baykul
Yöneten: Günay Toprak
Besteci: Cem İdiz
Müzik Direktörü: Alpdoğan Selçuk
Koreograf: Yasemin Şimşek Tüzün
Danışman: Özgür Başkaya
Oyuncular: Yasemin Şimşek Tüzün Yılmaz Tüzün
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : Çarşı Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Şükran Kurdakul Sokak No: 11
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ay Carmela
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır