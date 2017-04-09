Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Oyun, 'Özgürlük Savaşı' olarak tarihe geçen İspanya iç savaşında yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Sivil direnişe karşı, Hitler ve Mussolini destekli faşist Franko birliklerinin, İspany'anın Belçite kentininişgalini kutlamak için 'Cumhuriyetçi' tutsakları da aşağılayan bir gecedüzenlerler. Bu kutlamayı, esir aldıkları Carmela ve Paulino adındakiVaryete oyuncularına zor kullanarak yaptırırlar. Baskı altındaki Carmelave Paulino gösteriyi yapmak-yapmamak, yaşam-ölüm, tercihleri arasındasıkıştırılmışlardır. Savaşın vahşeti içinde sanatın görevi, yaşamın anlamı sorgulanır. Bu gerilim içinde başlayan gösteri, Carmela'nın aşağılamayadaha fazla katlanamaması üzerine trajik bir biçimde sona erer. Oyun geri dönüşlerle Paulino'nun o geceyi sorgulamasını ve savaşın yarattığı vahşete, kadınların başkaldırısını anlatır.



Yazan: Jose Sanchis Sinistera



Çeviren: Yalçın Baykul



Yöneten: Günay Toprak



Besteci: Cem İdiz



Müzik Direktörü: Alpdoğan Selçuk



Koreograf: Yasemin Şimşek Tüzün



Danışman: Özgür Başkaya



Oyuncular: Yasemin Şimşek Tüzün Yılmaz Tüzün



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Çarşı Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Şükran Kurdakul Sokak No: 11



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ay Carmela



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır