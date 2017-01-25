Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyun, 'Özgürlük Savaşı' olarak tarihe geçen İspanya iç savaşında yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Sivil direnişe karşı, Hitler ve Mussolini destekli faşist Franko birliklerinin, İspany'anın Belçite kentinin işgalini kutlamak için 'Cumhuriyetçi' tutsakları da aşağılayan bir gece düzenlerler. Bu kutlamayı, esir aldıkları Carmela ve Paulino adındaki Varyete oyuncularına zor kullanarak yaptırırlar. Baskı altındaki Carmela ve Paulino gösteriyi yapmak-yapmamak, yaşam-ölüm, tercihleri arasında sıkıştırılmışlardır. Savaşın vahşeti içinde sanatın görevi, yaşamın anlamı sorgulanır. Bu gerilim içinde başlayan gösteri, Carmela'nın aşağılamaya daha fazla katlanamaması üzerine trajik bir biçimde sona erer. Oyun geri dönüşlerle Paulino'nun o geceyi sorgulamasını ve savaşın yarattığı vahşete, kadınların başkaldırısını anlatır.
Yazan: Jose Sanchis Sinistera
Çeviren: Yalçın Baykul
Yöneten: Günay Toprak
Besteci: Cem İdiz
Müzik Direktörü: Alpdoğan Selçuk
Koreograf: Yasemin Şimşek Tüzün
Danışman: Özgür Başkaya
Oyuncular: Yasemin Şimşek Tüzün Yılmaz Tüzün
Ay Carmela
Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.