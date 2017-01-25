Ay Carmela

Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ay Carmela

Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun, 'Özgürlük Savaşı' olarak tarihe geçen  İspanya iç savaşında yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Sivil direnişe karşı, Hitler ve Mussolini destekli faşist Franko birliklerinin, İspany'anın Belçite kentinin işgalini kutlamak için 'Cumhuriyetçi' tutsakları da aşağılayan bir gece düzenlerler. Bu kutlamayı, esir aldıkları Carmela ve Paulino adındaki Varyete oyuncularına zor kullanarak yaptırırlar. Baskı altındaki  Carmela ve Paulino gösteriyi yapmak-yapmamak, yaşam-ölüm, tercihleri arasında sıkıştırılmışlardır. Savaşın vahşeti içinde sanatın görevi, yaşamın anlamı sorgulanır. Bu gerilim içinde başlayan gösteri, Carmela'nın aşağılamaya daha fazla katlanamaması üzerine trajik bir biçimde sona erer. Oyun geri dönüşlerle  Paulino'nun o geceyi sorgulamasını ve savaşın yarattığı vahşete, kadınların  başkaldırısını anlatır.

Yazan: Jose Sanchis Sinistera

Çeviren: Yalçın Baykul

Yöneten: Günay Toprak

Besteci: Cem İdiz

Müzik Direktörü: Alpdoğan Selçuk

Koreograf: Yasemin Şimşek Tüzün

Danışman: Özgür Başkaya

Oyuncular: Yasemin Şimşek Tüzün Yılmaz Tüzün

Kaynak: Etkinlik.io

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