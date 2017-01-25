Günay Toprak'ın yönettiği Ay Carmela tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Oyun, 'Özgürlük Savaşı' olarak tarihe geçen İspanya iç savaşında yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Sivil direnişe karşı, Hitler ve Mussolini destekli faşist Franko birliklerinin, İspany'anın Belçite kentinin işgalini kutlamak için 'Cumhuriyetçi' tutsakları da aşağılayan bir gece düzenlerler. Bu kutlamayı, esir aldıkları Carmela ve Paulino adındaki Varyete oyuncularına zor kullanarak yaptırırlar. Baskı altındaki Carmela ve Paulino gösteriyi yapmak-yapmamak, yaşam-ölüm, tercihleri arasında sıkıştırılmışlardır. Savaşın vahşeti içinde sanatın görevi, yaşamın anlamı sorgulanır. Bu gerilim içinde başlayan gösteri, Carmela'nın aşağılamaya daha fazla katlanamaması üzerine trajik bir biçimde sona erer. Oyun geri dönüşlerle Paulino'nun o geceyi sorgulamasını ve savaşın yarattığı vahşete, kadınların başkaldırısını anlatır.



Yazan: Jose Sanchis Sinistera



Çeviren: Yalçın Baykul



Yöneten: Günay Toprak



Besteci: Cem İdiz



Müzik Direktörü: Alpdoğan Selçuk



Koreograf: Yasemin Şimşek Tüzün



Danışman: Özgür Başkaya



Oyuncular: Yasemin Şimşek Tüzün Yılmaz Tüzün