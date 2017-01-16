Ay'a Ayak Basan Son İnsan Eugene Cernan, Hayatını Kaybetti

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, Ay'da yürüyen son insan olan Eugene Cernan'ın 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Amerikalı eski deniz ve hava subayı, elektrik mühendisi, havacılık mühendisi, savaş pilotu ve NASA astronotu olan Cernan, 1934 yılında Chicago'da doğdu.



3 KEZ UZAY GÖREVİNDE BULUNDU

Haziran 1966'da Gemini 9A görevinde pilot, Mayıs 1969'da Apollo 10 programında Ay Modülü Pilotu ve Aralık 1972' de Apollo 17 programında görev komutanı olarak üç kez uzay görevinde bulundu.

AY'A AYAK BASAN SON İNSAN

Apollo 17 Ay programı ile Ay'a ayak basan 12. ve son insandır.



