Axel Witsel, 5 Ay İçin 18 Milyon Euro'ya Tianjin Quanjian Takımına Gitti

Rus Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Axel Witsel, Çin Ligi takımlarından Tianjin Quanjian'a transfer oldu.

JUVENTUS YERİNE ÇİN'E GİTTİ

Juventus ile adı anılan Belçikalı oyuncu, İtalyan devi yerine, teknik direktörlüğünü Fabio Cannavoro'nun yaptığı Tianjin Quanjian'a gitmeyi tercih etti.

5 AY İÇİN SERVET

Çin ekibinin bu transfer için Zenit'e 20 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, Witsel'in ise 5 ayda 18 Milyon Euro alacağı açıklandı.

Öte yandan Zenit'ten yapılan açıklamada oyuncuya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.