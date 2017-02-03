Axa Sigorta Marmara Bölge Müdürlüğü'nün Yeni Binasını Başkan Altepe Açtı

Finansal koruma ve fon yönetimi alanında dünya lideri konumunda bulunan ve A.M Best'e göre dünyanın en büyük sigorta grubu olan AXA Sigorta'nın Marmara Bölge Müdürlüğü yeni yerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından hizmete açıldı.



Sektördeki asırlık tecrübesiyle sigortacılığı 'Yeniden Tanımlayan' AXA Sigorta, Marmara Bölgesi'ndeki portföyüne yüksek kalitede ve daha hızlı hizmet verebilmek adına Bursa'nın ticaret ve finans merkezi haline gelen Odunluk'taki R Plaza'ya taşındı. Marmara Bölge Müdürlüğü'nün yeni ofisinin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AXA Sigorta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Guillaume Lejeune, AXA Sigorta Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, AXA Sigorta Marmara Bölge Koordinatörü Önder Akkaya ve AXA Sigorta acenteleri ile çok sayıda davetli katıldı.



"Yerel yönetimler şehirlerin sigortasıdır"



Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın birçok özelliğinin yanı sıra aynı zamanda bir sanayi kenti olduğunu, dolayısıyla ülke ekonomisine kattığı değerin her geçen gün arttığını söyledi. Başkan Altepe, Bursa'nın yatırımcılar ve üreticiler açısından bir cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizdi. Sigortacılık sektörünün de üretimin ve ekonominin vazgeçilmez enstrümanlarından biri olduğuna dikkati çeken Başkan Altepe, AXA Sigorta'nın sektörün lider markalarından biri olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın tarihi, kültürel, turistik ve doğal değerlerini koruma altına aldıklarını ifade eden Başkan Altepe, yerel yönetimlerin de aslında şehirler için birer sigorta niteliğinde olduğunun altını çizdi. Başkan Altepe, AXA Sigorta çalışanlarına ve yetkililerine yeni yerlelerinde başarılı çalışmalar diledi.



"Bursa lojistik ve stratejik açıdan çok önemli"



AXA Sigorta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Guillaume Lejeune, Marmara Bölgesi'ndeki iş ortaklarına yeni yerlerinde hizmet vermekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Bursa'nın, otomotiv sanayisinin merkezi ve 25 milyar dolarlık yıllık ihracat hacmi ile Türkiye'nin sanayi merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan, Lejeune, "Özellikle geçtiğimiz yıl Osmangazi Köprüsü'nün açılmasının ardından lojistik ve stratejik avantajı daha da önem kazanmıştır. Bu bakımdan üretimimiz içerisinde önemli bir yere sahip Marmara Bölge Müdürlüğü'nün R Plaza'da yer alan yeni ofisinde bu çağdaş çalışma ortamına kavuşması, çalışanlarımızı olduğu kadar acentelerimizi de oldukça memnun etmiştir. Umuyorum ki, bu yeni motivasyon, Bursa ili ve sorumluluk alanındaki illerdeki üretim ve karlılık performansına önemli katkılarda bulunacaktır" şeklinde konuştu.



Sigorta sektöründe 2017 yılını analiz eden Guillaume Lejeune, "2017 yılı dünyada belirsizlikler tahmin ettiğimiz bir yıl. Belirsizlik olan ortamlarda fırsatlar ortaya çıkar. Bizler bu fırsatlardan istifade etmek için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. 2016 yılında da bu doğrultuda yatırımlar yapmıştık. Dolayısıyla bu fırsatlar söz konusu olduğunda bizler hazır olacağız. Fırsatlara dahil olmak için hazırlıklıyız. Bu belirsizlik ortamına rağmen biz geçen yıl yaptığımız yatırımlarını arttıracağız. Türkiye'de de yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Recep Altepe, AXA Sigorta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Guillaume Lejeune, AXA Sigorta Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ile AXA Sigorta Marmara Bölge Koordinatörü Önder Akkaya açılış kurdelesini kesti. - BURSA