Avusturyalı Siyasilerden "Evet" Değerlendirmesi

Türkiye'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının ardından Avusturya'nın önde gelen siyasilerinden Türk halkının takdirini göz ardı edici açıklamalar gelmeye başladı.



Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin Avusturya haber ajansına yaptığı açıklamada, tartışmalı ve az bir farkla elde edilen evet zaferinin Türkiye'yi otoriter başkanlık sistemine yönelttiğini, Avrupa Birliği (AB) standartlarından ve demokratik değerlerden uzaklaştırdığını, bu nedenle AB üyeliğinden uzaklaşıldığını ileri sürdü. Bellen, Türkiye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirterek, "Buna karşın sağduyulu hareket ederek, kapıları sert bir şekilde kapatmamalıyız. Aksine Türkiye ile diyalog halinde olmalıyız" şeklinde konuştu.



"Demokrasi ve hukuk devleti alanlarından uzaklaşıyor"



Avusturya Başbakanı Christian Kern de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'nın temel bileşenleri olan demokrasi ve hukuk devleti alanlarından uzaklaşmayı öngördüğünü ancak Türklerin yarısına yakınının cumhurbaşkanını takip etmediğini savundu. - VİYANA