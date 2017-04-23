Avusturya Şansölyesi Kern, Ramallah'ta

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, Avusturya Şansölyesi Christian Kern ile bir araya geldiği bildirildi.



Filistin yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamdallah, Kern ile Ramallah'taki ofisinde görüştü. Avusturya'nın Filistin Temsilcisi Andrea Nasi'nin de katıldığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.



Hamdallah, Kern'e yaşanan siyasi gelişmeler ile İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri konusunda bilgi verdi, Avusturya'nın özellikle eğitim, sağlık, su alanlarında Filistin'e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi açlık grevine başlamıştı.