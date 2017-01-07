Avusturya Mültecilerle İlgili Aşırı Sağ Politika İzliyor'





Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avusturya hükümetini mülteciler konusunda aşırı sağ politikalar izlemekle suçladı.



Alman Der Spiegel dergisine konuşan Asselborn, 'Suriye, Irak veya Libya'dan gelen mültecilerin Avrupa Birliği (AB) dışında bir adaya yerleştirilmesinin sağcı bir öneri' olduğunu söyledi.



Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, göçmenlerin AB sınırları dışındaki ülkelere gönderilmesini, kabul edilmemeleri halinde bu ülkelere yapılan yardımların kesilmesini önermişti.



AB ülkelerinin son yıllarda artan göçmen akınını durdurmak için hayata geçirdiği önlemler tartışma yarattı.



Birliğin Türkiye ile imzaladığı göçmen anlaşması da eleştirilerin hedefi olmuş, göçmenler üzerinden pazarlık yapıldığını söyleyenler anlaşmanın temel insan haklarına aykırı olduğunu vurgulamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: aşırı izliyor Avrupa Birliği ilgili mültecilerle politika sağ Avusturya Luxemburg Gepost: 07 januari 2017