Avusturya Kosova'nın İnterpol Üyeliğini Destekleyecek

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Kosova'nın Interpol'e üyeliğini destekleyeceklerini belirtti.



Kosova'yı ziyaret eden Avusturya İçişleri Bakanı Sobotka, Priştine temasları çerçevesinde ev sahibi Kosova İçişleri Bakanı Skender Hyseni ile bir araya geldi.



İki ülke arasındaki güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Sobotka, her Avrupa ülkesinin terör saldırısına uğrama ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattı.



Avusturya İçişleri Bakanı Sobotka, Almanya'da olsun, Türkiye olsun, İsrail ya da ABD'de olsun, bu saldırıların durdurabilmesi için hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, bilgi paylaşımının önemine vurgu yaptı.



Kosova İçişleri Bakanı Skender Hyseni ise, Avusturya'nın, Kosova'nın Interpol'e ve diğer uluslararası kurumlara üyeliğine destek vermesini takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Hyseni, Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarını gözaltına alma kararlarını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Hyseni, Sırbistan tarafından çıkarılan gözaltı kararlarının Interpol üyesi her devlet tarafından reddedilmesi gerektiğini kaydetti. - PRİŞTİNE