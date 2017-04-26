Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Mogherini'ye Türkiye Mektubu

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Malta'da yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye Türkiye konusunda mektup yazarak, Türkiye ile ilişkilerin "yeniden düzenlenmesini" talep etti.



Avusturya'nın Der Standart gazetesinin internet sitesinde yer alan haberine göre, Kurz, Mogherini'ye gönderdiği mektubunda "Malta'da, AB olarak Türkiye ile gelecekteki ilişkilerimizi etraflıca tartışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Mektubunda, "Her iki tarafın da yararına, kalıcı ve sürdürülebilir yeniden bir düzenlenme bulunmasını" isteyen Kurz, Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda net bir pozisyona gelmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.



Türkiye'nin AB için önemli bir ortak olması ve bunun öyle de kalması için yeniden değerlendirmenin gerekli olduğunu savunan Kurz, AB ile Türkiye arasındaki şu anda olan ilişkilerin bunu yansıtmadığını, ilişkilerin güvenilirlikten yoksun olduğunu dile getirdi.



Der Standart'ın haberine göre, mektubunda Türkiye'deki referandum sonucu ve idam tartışmalarına da atıfta bulunan Kurz, "Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı konusunda çok ciddi kaygılara yol açmakta olan bu gelişmeleri basitçe değerlendiremeyiz" ifadelerini kullandı. - Dortmund