Avusturya'dan Kosova'ya "Interpol" Desteği

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Kosova'nın Interpol'e üyelik başvurusunu açık bir şekilde desteklediklerini ifade etti.



Sobotka, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında, mevkidaşı Skender Hyseni ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sobotka, Kosova polisinin farklı suçlarla mücadele etme ve bu suçları engelleme konusundaki hazırlığına dikkati çekerek, her Avrupa ülkesinin bir terör saldırısına uğrayabileceği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.



Sobotka, "Geçtiğimiz haftaları hatırlayacak olursak bu tarz onlarca saldırı oldu. İster Almanya'da olsun ister Türkiye'de, İsrail'de veya ABD'de. Bu yüzden bu saldırıları durdurabilmek için hazırlıklı olmamız lazım. Bu yüzden bilgi alışverişi çok önemli." diye konuştu.



Kosova vatandaşı birinin Avusturya'ya girmesi durumunda, Sırbistan'ın suçlamalarının dikkate alınıp alınmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Sobotka, "Kosova'nın Interpol'e üyelik başvurusunu açık bir şekilde destekliyoruz. Çünkü tüm Balkan ülkeleri Interpol üyesi olmalı. Suçlama veya yargı dosyalarına müdahale etmek siyasetçilerin meselesi değil. Bu mahkemelerin meselesi." ifadelerini kullandı.



Kosova İçişleri Bakanı Hyseni de mevkidaşı Sobotka ve Avusturya'nın, Kosova'nın Interpol'e ve diğer uluslararası kurumlara üyelik yolunda tam destek verdiğini söyledi.



Sırbistan'ın, Kosova vatandaşları hakkında çıkardığı uluslararası yakalama kararları göz önüne alındığında görüşmenin "cesaret verici" olduğunu kaydeden Hyseni, "Bu uygulamaya son verilmeli. Sırbistan ile diyaloğun başka bir alternatifi olmadığını ve devam etmesi gerektiğini söylüyorsak bu diyalog ve normalleşme, Sırbistan'ın keyfi eylemlerinden dolayı onarılamayacak bir şekilde zarar görebilir." dedi.



Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarına yönelik yakalama kararlarının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Hyseni, bunların Interpol üyesi her devlet tarafından reddedilmesi gerektiğini savundu.



Savaş suçu işledikleri öne sürülen Kosova vatandaşları ve eski Kosova Kurtuş Ordusu (UÇK) üyelerinin, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından suçsuz bulunduğuna işaret eden Hyseni, "Bu yüzden aynı suçlamalarla, Belgrad'ın siyasi amaçları için Interpol'ün manipüle edilmesi saçma." değerlendirmesinde bulundu.