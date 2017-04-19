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Avusturya'dan 'Çifte Vatandaşlık' Kararı
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Avusturya'dan 'Çifte Vatandaşlık' Kararı

Avusturya, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor.

Avusturya'dan 'Çifte Vatandaşlık' Kararı

Avusturya, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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