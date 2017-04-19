Avusturya'dan 'Çifte Vatandaşlık' Kararı
Avusturya, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor.
Avusturya, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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