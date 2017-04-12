Avusturya'daki Türklerden Adana'daki Suriyelilere Yardım

Avusturya'da yaşayan Türkler, Adana'ya yerleşen Suriyelilere yardımda bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Türk kadınlar, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler yararına kermes düzenledi.



Kermesin organizasyonunu yürüten Derya Demircan, 200 gurbetçinin organize ettiği kermesten elde edilen gelirle Türkiye'ye gelerek Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gıda, giyim, temizlik ürünleri ve medikal malzemeler satın aldı. Temin edilen malzemeler, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Suriyelilere teslim edildi.



Derya Demircan, yardımların dağıtımın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ökten'i ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Ökten de belediyenin çeşitli kampanyalarla yardıma muhtaç vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü olma görevini sürdürdüğünü kaydetti.