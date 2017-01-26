Avusturya'da Van Der Bellen Dönemi

Avusturya cumhurbaşkanlığına seçilen Alexander Van der Bellen parlamentoda yapılan törende yemin ederek görevine başladı.



Ülkede 4 Aralık'ta yapılan seçimde oyların yüzde 53,8'ini alarak aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) adayı Norbert Hofer'i geride bırakıp cumhurbaşkanlığına seçilen Van der Bellen parlamentoda yemin etti.



Yemin töreninde konuşan Van der Bellen, dünyada milliyetçi söylemlerin güçlendiği zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek, dünya barışının sağlanabilmesi için Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası kurumlar ile ortak haraket edilmesi gerektiğini söyledi.



Avusturya'da yaşayan yabancı yurttaşlara ve sığınmacılara da seslenen Van der Bellen, kendisinin de sığınmacı bir aileden geldiğini hatırlatarak, "Sığınmacı bir çocuk olarak karşınızda cumhurbaşkanı mevkisine geldim, bundan gurur duyuyorum. Avusturya sınırsız olanakların olduğu bir ülke." diye konuştu.



Yeni cumhurbaşkanı parlamentoda yapılan törenin ardından, geleneksel askeri bando eşliğinde Hofburg Sarayı'na yürüdü. Van der Bellen, burada gerçekleşen devir teslim töreniyle görevine başladı.



Yeşiller Partisinin eski Genel Başkanı Van der Bellen, 6 yıl cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Ekonomi profesörü olan Van der Bellen, aylık 24 bin avro maaş alacak.