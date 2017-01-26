Avusturya'da Terör Operasyonu





Avusturya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirtilen 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 800 polisin terör örgütüne karşı Viyana ve Graz kentlerinde yürüttüğü operasyon kapsamında birçok mekana baskınlar düzenlediği bildirildi.



Polis baskınlarda çok sayıda döküman ele geçirildiğini ayrıca tutuklanan kişilerden üçünün Avusturya, ikisinin Bosna diğerlerinin ise Suriye ve Makedonya vatandaşı olduğu duyuruldu.



Geçtiğimiz hafta da saldırı planı hazırlığında olduğu söylenen 17 yaşında bir kişi tutuklanmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: terör operasyonu Avusturyada Polis Avusturya Terörizm Gepost: 26 januari 2017