Avusturya'da Terör Operasyonu

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde terör örgütüne üye olduğu iddia edilen bir Iraklı sığınmacı gözaltına alındı.





Salzburg polisinden yapılan açıklamaya göre, aralık ayında Fuschl kasabasında bir eve düzenlenen operasyonda 9 sığınmacının gözaltına alınmasının yanı sıra çok sayıda mobil telefon ve bilgisayara el konulduğu hatırlatıldı. Telefonları inceleyen polis, 34 yaşındaki Iraklı sığınmacının terörist bir guruba ait üniforma ile çekilmiş fotoğraflarını sildiğini tespit etti.



Şahsın 2015'de sığınmacı statüsü alabilmek için farklı bir isim kullanarak başvuruda bulunduğuna dikkati çeken polis, Iraklının Şii bir terör organizasyonuna üye olabileceği şüphesi ile gözaltına aldığını açıkladı.



Salzburger Nachricht gazetesinde yer alan habere göre, şüphelinin suçlamaları kabul etmediği, polis merkezinde tutulan sığınmacının çarşamba günü hakim karşısına çıkartılacağı aktarıldı.



Polis, her iki şahısın sığınmacı statüsü elde etmek için başvuruda bulunduklarını ancak başvurularının kabul edilmediğini, ülkede yasa dışı şekilde kaldıklarını belirtti.



Öte yanda Salzburg eyaletinde aralık ayında 9 sığınmacının yaşadığı bir eve operasyon düzenlenmiş, yılbaşında terör saldırısında bulunacağı iddiası ile Fas kökenli bir kişi gözaltına alınmıştı.



Evde yapılan aramada, bir miktar paranın yanı sıra çok sayıda mobil telefon ve bilgisayara el konulmuştu ancak gecen hafta mahkeme tarafından serbest bırakılan 25 yaşındaki Faslı sığınmacının, kız arkadaşının verdiği yanlış beyanat nedeni ile tutuklandığı, terör saldırısına dair bir ip ucuna rastlanılmadığı bildirildi. Bu durumun akıllara "terör bahane edilerek sığınmacılar üzerinde baskı kurulmak mı isteniyor" sorusunu getirdiği ifade edildi.