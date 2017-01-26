Avusturya'da Terör Operasyonları

Avusturya'nın başkenti Viyana ile Graz şehrinde eş zamanlı terör operasyonlarında 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Graz savcılığından yapılan açıklamada, Viyana ve Graz şehrinde bir cami ile çok sayıda evde arama yapıldığı kaydedildi. Aramalar sonucu terör şüphelisi olduğu ileri sürülen 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Kleine Zeitung gazetesinde yer alan haberde, sabah başlayan operasyona 8 yüz polisin katıldığı, uzun bir ön araştırmanın ardından yapılan operasyonların DEAŞ terör örgütüne karışmış şüphelilere yönelik olduğu aktarıldı.



Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karl-Heinz Grundböck basına yaptığı açıklamada, operasyonların devam ettiğini, konuya ilişkin detay veremeyeceğini söyledi.



Graz Belediye Başkanı Siegfried Nagl da konuya ilişkin detayların İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka tarafından daha sonra paylaşılacağını belirterek, "Graz'da Selefi teröristler bertaraf edildi." dedi.