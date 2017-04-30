Avusturya'da Kültür ve Kitap Fuarı

Avusturya'nın Dornbirn şehrinde Türk kültür ve edebiyatını sanat severlerle buluşturan '12. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı' başladı.



Ülkenin İsviçre sınırına yakın Voarlberg eyaletine bağlı Dornbirn şehrinde Avusturya İslam Topluluğu Milli Görüş (IGMG) tarafından düzenlenen etkinliğin açılış programına çok sayıda vatandaşın yanı sıra Türk ve Avusturyalı yetkililer katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan programda konuşan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Türk kültürünün tanıtıldığı bu etkinlik aracılığıyla bir dialog ortamının oluştuğunu, ülkede yaşayan yerli ve yabancı bir çok katılımcının Türk kültürünü anlatan güzel örnekleri yakından görme imkanı bulduğunu bildirdi.



Ülkede yaşayan Müslümanların Avusturya'yı kendi vatanı gibi gördüğünü belirten Ergün, "Bizim inancımızda gettolaşma yoktur, bizim inancımızda ayrıştırma yoktur. Biz yeryüzünü Ademlerin ve Havvaların bir emaneti olarak alırız." dedi.



Avusturya İslam Toplumu Başkanı (IGGÖ) İbrahim Olgun, bu tarz organizasyonların birlikte yaşama kültürüne katkı sağladığına işaret ederek, "Bizim dinimiz nerede yaşıyor olursak olalım barıştan yanadır, bu anlamda bu fuara sadece müslümanların değil diğer dinlerden olan insanlarında geliyor olması mutluluk vericidir." ifadesini kullandı.



Programa katılan Vorarlberg Eyaleti İçişleri Bakanı Erich Schwärzler, okumayı teşvik eden Kültür ve Kitap Fuarının Dornbirn şehrinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte yaşamın geliştirilmesi için yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.



Açılışta ses sanatçısı Selçuk Balcı, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



Bir hafta sürecek etkinlikte, kitap tanıtımlarının yanı sıra Türk mutfağı başta olmak üzere, el sanatları ve çeşitli etkinlikler vatandaşların beğenisine sunulacak.