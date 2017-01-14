Avusturya'da Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da geleneksel Türk sanatlarından tezhip ve hüsnühat sergisi açıldı.



Yunus Emre Enstitüsü Viyana Türk Kültür Merkezi tarafından Türk kültürünü tanıtma faaliyetleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.



Eserler, Türkiye'den gelen sanatçı ve uzmanların anlatımı eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Derman, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hüsnühat sanatının Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma gayretinden ortaya çıktığını söyledi.



Hüsnühatın özellikle İstanbul'un fethinden sonra yaygınlaşarak Türk-İslam toplumunda varlık göstermeye başladığını aktaran Derman, "Önemli bir sanat merkezi olan Viyana'da sanırım ilk defa bir hüsnühat sergisi yapılıyor. Kim bilir ne resim, heykel sanatları, Batıyı ilgilendiren sanatlar sergilenmiştir ancak tamamen doğuya ve İslam'a, hele hele Türklere has olan bir sanat ilk defa Viyana'da sergileniyor." diye konuştu.



Viyana Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Ayşe Yorulmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkçe öğretiminin yanında kültürel organizasyonlarla Türkiye'yi tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.



Avusturya genelinde düzenledikleri Türkçe kursları ve kültürel faaliyetlere büyük ilgi olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Yunus Emre Enstitüsü hem Avusturyalılara hem de burada yaşayan Türk toplumuna Türk-İslam kültürünü tanıtmak için çaba sarf ediyor." dedi.



Yorulmaz, orijinal eserlerden oluşan serginin Varşova ve Berlin'den sonra Viyana'da düzenlendiği bilgisini vererek, bu kentte 2 Mart'a kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.



Avusturya'da 2015 yılının mayıs ayından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Viyana Türk Kültür Merkezi, Türkçe eğitimin yanı sıra kültür, sanat ve eğitim alanında birçok projeye imza atıyor.