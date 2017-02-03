Avusturya'da "Balo" Gerginliği

Avusturya'da, aşırı sağcıların düzenlediği balo, karşıt görüşlü göstericiler tarafından protesto edildi.



Viyana'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) düzenlediği balonun, Cumhurbaşkanlığına ait Hofburg Sarayı'nda yapılmasına tepki gösteren yaklaşık 3 bin kişi, Viyana Üniversitesi önünde toplandı. "Mülteciler hoş geldiniz", "Hofburg'ta Nazilere hayır", "Hofburg'ta FPÖ balosunu engelle" ve "Faşistler dışarı" şeklinde slogan atan grup, balonun yapıldığı bölgeye doğru yürüyüşe geçti.





Polisin, tarihi Stephan Meydanı'na kadar yürümelerine izin verdiği göstericiler, balonun yapıldığı Hofburg Sarayı'na yaklaştırılmadı.



Burada yapılan basın açıklamasında, bu eylemin yalnız bir baloya karşı olmadığını, ülkede artan ve kanıksanmaya başlanan aşırı sağ, yabancı karşıtı ve faşist söyleme yönelik olduğu aktarıldı.



2 bin 700 polisin görevlendirildiği ve herhangi bir gerginlik yaşanmadığı 3 saat süren eylem olaysız sona erdi.



Viyana'da geçen yıl düzenlenen baloyu engellemek isteyen 8 bin protestocudan 150'ye yakını gözaltına alınmıştı.