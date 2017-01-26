Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen Yemin Etti





Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.



Yeşiller Partisi'nin eski lideri Bellen, 4 Aralık'taki seçimlerde oyların yüzde 53'ünü almayı başarmıştı.



Cumhurbaşkanı, seçimlerde Avusturya Özgürlük Partisi'nin adayı Norbert Hofer'e karşı yarışmış, göçmen karşıtlığıyla tanınan Hofer ise yüzde 46 oranın da oy toplamıştı.



Bellen cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmada aşırı sağa eğilimin artmasına değindi ve milliyetçiliğin ülkesinin aleyhine olduğunu söyledi.



Bellen, "Benim gördüğüm en büyük tehlike kolay cevaplara çabuk kapılıp, milliyetçiliğe doğru kaymamız. Bu, diğer ülkelere oranla küçük bir devlet olan Avusturya'nın çıkarı olamaz, bu yola kapılmayalım." ifadelerini kullandı.



Avusturya'da cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip.



22 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle seçimler aralık ayında tekrarlanmıştı.



İlk seçimleri 0,7'lik bir oy farkıyla kazanan Bellen, ikinci seçimlerde rakibine yüzde 7'lik fark attı.



Seçimler, cumhurbaşkanının belirlenmesinin yanı sıra ülkedeki aşırı sağa yönelimle ilgili nabız yoklaması olarak görülmüştü.



Auteur: euronews-tr



Tags: etti Van Merasim der Bellen Cumhurbaşkanı Başkan Avusturya politikası Avusturya yemin Alexander Gepost: 26 januari 2017