Avusturya 15 Bin Çifte Vatandaşın Peşinde

Avusturya, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda oy kullanan çifte vatandaş konumundaki Türklerin peşine düştü. Avusturya vatandaşlığını aldıktan sonra gizlice Türk vatandaşlığını yeniden alan ve referandumda oy kullanan Türkler tespit edilmeye çalışılıyor.



Seçmen listeleri dayanak alınıyor



Bugüne kadar çifte vatandaş konumunda olanları tespit etmekte güçlük çeken Avusturya, referandumda oy kullanan seçmen listeleriyle illegal yollardan çifte vatandaşlık hakkı eden Türkleri bulmayı hedefliyor. Avusturya basınında yer alan haberlere göre, ORF televizyonu, Avusturya Haber Ajansı ve Yeşiller Partisi milletvekili Peter Pilz'in elinde Türk vatandaşlarının isimlerinin bulunduğu seçmen listeleri mevcut.



15 bin çifte vatandaş aranıyor



İstatistiklere göre Avusturya'da 116 bin Türk vatandaşı bulunuyor. Bunların 93 bininin 18 yaşın üzerinde olduğu için oy hakkı mevcut. Ancak son referandumda Avusturya'da oy kullanma hakkına sahip Türk vatandaşlarının sayısı 108 bin 561. Avusturya makamları istatistiklerde görünmeyen fakat oy hakkı bulunan 15 kişiyi tespit etmeye çalışıyor. Seçmen listelerinin Avusturya makamlarının eline geçmesi, Avusturya vatandaşlığını elde ettikten sonra tekrar Türk vatandaşlığını alanları zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Siyasiler illegal yollardan çifte vatandaşlık elde edenlerin Avusturya vatandaşlığının geri alınmasını savunuyor.



Avusturya'da yaşayan ve anayasa değişikliği referandumunda oy kullanan Türk vatandaşlarının yüzde 73'ü "evet" oyu vermiş, bunun üzerine birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi çifte vatandaşlık konusu Avusturya'da da tartışılmaya başlamıştı. - Dortmund