Avusturalyalı Bakanın Önünü Kesen Evsiz Adam Dertlerini Anlattı

Avustralya ve Endonezya'ın silahlı kuvvetleri arasında bozulan ilişkiler hakkında basın toplantısı düzenleyen Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne'nin yolunu evsiz olan bir adam gayet kibar bir şekilde keserek bakan ile evsizler için verdiği sözler ve yaşamın sokaklarda ne kadar zor olduğu hakkında sohbet etti.

HÜKÜMETİ ŞİKAYET ETTİ

Mikrofonlara konuşan bakanın konuşmasını dikkatle dinleyen adam konuşmasını bitiren bakanın arkasından giderek evsiz insanların hükümetten herhangi bir finansal fayda görmediklerini söyledi.

BAKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Savunma bakanı, başbakanın geçen sene evsizler için milyonlarca dolar ayırdığını söyledi. Adam ise hiçbir şey görmediğini belirtti. Daha sonra savunma bakanı adama bu konuda kendisini uyardığı için nazik bir şekilde elini sıkarak kendisine teşekkür etti.