Avustralyalılara Göre Aile İçi Şiddetin Kaynağı Alkol

Avustralya'da Alkol Araştırma ve Eğitim Vakfı (FARE) tarafında yapılan ankete göre, halkın yüzde 92'sinin aile içi şiddet ile alkol kullanımının bağlantılı olduğunu düşünüyor.



Alkolün zararlarını araştıran FARE, 2017 yılında yaptığı anketten elde edilen verileri rapor halinde yayımladı.



Rapor, Avustralyalıların üçte birinin (yüzde 35'i) alkol bağlantılı şiddetten etkilendiğini, halkın yüzde 92'sinin aile içi şiddetin alkol ile bağlantılı olduğuna inandığını ortaya koydu.



Yaklaşık bir milyon Avustralyalı çocuğun, bakıcılarının alkol kullanması nedeniyle zarar gördüğü belirtilen raporda, 18 yaşından küçük çocukları olan her beş Avustralyalıdan birinin, çocuklarının alkol alan kişiler yüzünden zarar gördüğünü veya risk altında bulunduklarını dile getirdiği belirtildi.



Rapora göre, halkın yüzde 68'i, televizyonda 20: 30'dan önce alkol reklamlarının yasaklanmasını desteklerken, yüzde 78'i, Avustralyalıların aşırı alkol tükettiğini, yüzde 81'i de alkolün verdiği zararların azaltılması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor.



-Her gün alkol yüzünden 15 kişi hayatını kaybediyor



Ulusal anketin sonuçlarının, Avustralya hükümeti tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten FARE İcra Direktörü Michael Thorn, "Bu rahatsız edici bulgular, Avustralya'da alkol kullanımının zararlarının bir yansımasıdır. Alkol nedeniyle her gün 15 kişi ölüyor, 430 kişi hastaneye kaldırılıyor." dedi.



FARE'nin istatistiklerine göre, Avustralya'da her yıl 5 bin 500 kişi alkolle bağlantılı rahatsızlıklardan hayatını kaybediyor, 157 binden fazla kişi hastaneye kaldırılıyor.



Alkol ile bağlantılı şiddet vakalarında her yıl ortalama 400 kişinin yaşamını yitirdiği Avustralya'da, 24 bini aile içi şiddet kaynaklı olmak üzere 70 bin kişinin yaralandığı belirtiliyor.



Alkolün yol açtığı zararın, Avustralya'ya yıllık maliyetinin de yaklaşık 27 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.