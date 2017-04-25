Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar, Anzak çıkarmasının 102. yıldönümünde Lone Pine Anıtı'nda atalarını andı



ÇANAKKALE - Anzakların torunları, kendileri için özel anlamı olan Lone Pine Anıtı'nda dedelerini andı.

Şafak ayininin ardından 'yalnız çam' anlamına gelen "Lone Pine Anıtı'na koşan Avustralyalılar, atalarının mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Avustralya Anıtı'ndaki törende Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Avustralya bayrakları göndere çekildi. Ardından protokol tarafından anıta çelenkler bırakıldı. Anıttaki törene gelen Avustralyalılar mezarları ziyaret etti.

(SD-MŞ)