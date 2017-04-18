Avustralya Yabancılara Vize Koşullarını Ağırlaştırıyor
Avustralya yabancı çalışanlar için daha iyi İngilizce bilgisi isteyecek ve daha az meslekte çalışma hakkı tanıyacak.
Avustralya yabancı çalışanlar için daha iyi İngilizce bilgisi isteyecek ve daha az meslekte çalışma hakkı tanıyacak.
Kaynak: Dunya.com
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