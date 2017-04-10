Avustralya Hindistan'a Uranyum Satmaya Hazır

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Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinin Hindistan'a uranyum satmaya hazır olduğunu açıkladı.



Resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Turnbull, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında enerji sektöründe yapılan iş birliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.



Avustralya'dan Hindistan'a ilk uranyum ihracatının en kısa zamanda yapılmasını dört gözle beklediğini dile getiren Başbakan Turnbull, "Hindistan'ın sivil nükleer programına yakıt sağlanması amacıyla farklı taleplerimizin yerine getirilmesi için Hindistan ile yakından çalıştık." dedi.



Taraflar arasında ayrıca uluslararası terörizmle ve organize suçlarla mücadelede iş birliği, çevre, iklim, yaban hayatı ve sivil havacılık güvenliği gibi konularda da anlaşmalar imzalandı.



Hindistan Başbakanı Modi de iki ülkenin geleceğinin Hint-Pasifik Bölgesi'ndeki barış ve istikrara bağlı olduğunu söyledi.



Modi, "Bu nedenle güvenli ve kurallara dayalı Hint-Pasifik'e ihtiyaç olduğu konusunda anlaştık. Küreselleşen dünyada terörizm ve siber güvenlik gibi zorlukların, bölgemizin sınırlarının ötesinde olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.



Liderler daha sonra nano ve biyoteknoloji araştırma merkezinin resmi açılışını da yaptı.



Narendra Modi, burada yaptığı konuşmada, 100 milyon dolarlık Avustralya-Hindistan Araştırma Fonu'nun nano teknoloji, akıllı kentler, altyapı, tarım ve hastalık kontrolü gibi alanlarda ortak araştırma projelerine odaklanacağını aktardı.



Hindistan Dışişleri Bakanlığına göre, Turnbull'un ziyareti yarın sona erecek.



Hindistan'da 20'den fazla nükleer reaktör faaliyette. Başbakan Modi, yaklaşık 400 milyon kişiye elektrik sağlanamayan ülkede, 2019 itibarıyla her eve elektrik ulaştırılacağı sözünü vermişti. Nükleer güç santrallerine yakıt sağlamak için ise uranyuma ihtiyaç duyuluyor.



Resmi bir ziyaret için Eylül 2014'de Hindistan'a giden eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Narendra Modi ile Avustralya'nın Hindistan'a uranyum satışına onay veren anlaşmayı imzalamıştı.



Anlaşmaya göre, Hindistan, Avustralya'dan satın alacağı uranyumu sadece enerji üretimi ve barışçıl amaçlar için kullanabilecek. Uranyum satış anlaşmasına ayrıca, Hindistan'ın uluslararası güvenlik standartlarına uyması, radyasyon ve nükleer güvenliğinin en üst seviyede sağlanması kuralları da getirilmişti.