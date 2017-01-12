Avustralya Genelkurmay Başkanı Binskin Irak'ta

Avustralya Genelkurmay Başkanı Mark Binskin, Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi ile görüştü.



Resmi temasları kapsamında Irak'ı ziyaret eden Binskin, başkent Bağdat'taki Savunma Bakanlığında Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.



Binskin, Avustralya güçlerinin, terörle mücadele için eğitim programları aracılığıyla Irak güçlerine destek verdiğini belirtti. Binskin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, sığınmacı meselesi, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, Irak güçlerinin eğitim ve geliştirme programlarını ele aldıklarını söyledi.



Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Avustralya Genelkurmay Başkanı Binskin'in Iraklı yetkililerle, Irak sınırının geliştirilmiş cihazlar ve termal kameralar aracılığıyla kontrol edilmesine ülkesinin katkı sağlaması meselesini görüştüğü kaydedildi.