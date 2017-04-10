Avustralya, Esed'e Karşı Tutumunu Sertleştirdi
Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, "Kendi halkına karşı bu tür acımasız saldırılarda bulunurken hiçbir lider yerinde kalamaz." dedi.
Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, "Kendi halkına karşı bu tür acımasız saldırılarda bulunurken hiçbir lider yerinde kalamaz." dedi
Kaynak: Dunya.com
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