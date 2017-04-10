Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avustralya, Esed'e Karşı Tutumunu Sertleştirdi
Ara
BİST 89.853 %1,53
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avustralya, Esed'e Karşı Tutumunu Sertleştirdi

Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, "Kendi halkına karşı bu tür acımasız saldırılarda bulunurken hiçbir lider yerinde kalamaz." dedi.

Avustralya, Esed'e Karşı Tutumunu Sertleştirdi

Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, "Kendi halkına karşı bu tür acımasız saldırılarda bulunurken hiçbir lider yerinde kalamaz." dedi

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Avusturalya, Avustralya