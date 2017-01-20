Avustralya'daki Otomobil Yayalara Bilerek Çarptı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Melbourne kent merkezinde biri çocuk 3 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan kişinin aracını bilerek yayaların üzerine sürdüğü bildirildi.



Victoria polisinin yaptığı açıklamaya göre, Melbourne kent merkezindeki Bourke ve Elizabeth caddelerinin kesiştiği noktada ismi açıklanmayan bir erkeğin kasıtlı olarak yayaların üzerine aracını sürmesi sonucu 10 yaşındaki bir çocuk ve 2 kişi öldü, biri bebek olmak üzere 20 kişi de yaralandı.



Uyuşturucu kullandığı ve ruhsal sorunları olduğu ifade edilen zanlının, ilk önce Flinders Street tren istasyonu önündeki kavşakta aracıyla birkaç kez döndükten sonra yaya trafiğinin en yoğun olduğu yerde arabasını insanların üzerine sürdüğü kaydedildi.



Victoria Emniyetinden Stuart Bateson, olayın terörle ilgisi bulunmadığını söyleyerek, "Bunun güney metropol bölgesinde daha önce meydana gelen bıçaklama olayıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Bu arada vurularak etkisiz hale getirildikten sonra tutuklanan 26 yaşındaki saldırganın kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.



Zanlının, sabah saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırıyı da gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Adresws yaptığı açıklamada, olayı "şeytani, canice bir davranış" olarak nitelendirdi.



Melbourne Belediye Başkanı Robert Doyle da sosyal medya üzerinden, "Bugün yaşanan berbat ve kasıtlı şiddet eylemi sonucu birçok aile harap oldu." paylaşımında bulundu.