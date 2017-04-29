Avustralya'da Yüzlerce Kızıl Saçlı Yürüyüş Düzenledi

Avustralya'nın Melbourne ketinde kızıl saçlı yüzlerce kişi, her sene düzenlenen Kızıl Saçla Gurur Yürüyüşü'nde bir araya geldi.



Kızıl ve Neredeyse Turuncu Birliği (RANGA) tarafından Melbourne Federasyon Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe, yaklaşık bin 500 kızıl saçlı Avustralyalı katıldı.



Dünyada nadir görülen kızıl renkli saçlara sahip kadın, erkek, çocuk farklı yaşlardan Avustralyalı, yürüyüşten önce konuşmalar yaptı.



Avustralya'da kendilerini "Gingers" olarak nitelendiren kızıl saçlılar, yürüyüş sırasında saçlarıyla ile gurur duyduklarını ifade eden sloganlar atarak, "Hiç kimse kızıl saçlıları yok sayamaz", "Kızıl saçlılar sadece eğlenmek istiyor", "Kızıllık seninle olsun", "Kızılların yürüyüş günü" yazılı pankartlar taşıdı.



Yürüyüşü organize eden RANGA'da görevli Aaron Webb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımın geçen yıla oranla daha fazla olduğunu belirterek, "Bugün kızıl gök kuşağının benzersizliğini ve çeşitliliğini kutlamak üzere buradayız. Ayakta durup, gururla var olduğumuzu göstermek için buradayız." diye konuştu.



Webb, Avustralya'da kızıl saçlıların küçük yaşlarda bazı dezavantajlarla karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekledi.



Nadiren görülen kızıl renkli saça sahip insanların oranının dünya genelinde yüzde 2'den daha az olduğu tahmin ediliyor.



En fazla kızıl saçlı insanın yaşadığı ülkeler arasında yüzde 13 ile İskoçya birinci, yüzde 10 ile İrlanda 2'nci sırada yer alıyor.



Bilim insanları, kızıl saçların nedeninin MC1R geninin mutasyonu olduğunu ifade ediyor.