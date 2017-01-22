Avustralya'da Yayalara Çarpan Otomobil

Avustralya'nın Melbourne kentinde aracını bilerek yayaların üzerine süren Dimitrious Gargasoulas'un neden olduğu olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldiği bildirildi.



Victoria polisi, 26 yaşındaki Dimitrious Gargasoulas'un kent merkezindeki Bourke ve Elizabeth caddelerinin kesiştiği noktada aracını kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmesi nedeniyle yaralanan 3 aylık bebek ile 33 yaşındaki erkeğin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Polis yetkilileri, olayda yaralanan 37 kişiden 4'ünün durumunun kritik olduğunu aktardı.



Yaya trafiğinin en yoğun olduğu yerde arabasını insanların üzerine sürerek faciaya neden olan saldırganın daha önce işlediği bir suçtan dolayı kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Saldırganın, uyuşturucu kullandığı ve ruhsal sorunları olduğu iddia edildi.



Polis, kullandığı araçtan vurularak çıkartılan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen saldırganın ifadesini almak için doktorların onay vermesini bekliyor. Victoria Emniyet Genel Müdürü Graham Ashton, Gargasoulas'un cinayetle suçlanacağını söyledi.



Olayın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Avustralyalılar mağdurların anısına çiçek bırakıyor.



Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Bill Shorten ve Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews de bölgeyi ziyaret ederek çiçek bıraktı.



Victoria Başbakanı Andrews, saldırıdan etkilenenler için yardımda bulunmak üzere Bourke Caddesi Fonu kurulduğunu açıkladı. Turnbull, ilk bağışı 100 bin Avustralya dolarıyla Andrews'in yaptığı fona federal hükümetin de katkıda bulunacağını ayrıca kendisi ve eşinin de kişisel bağışta bulunacağını söyledi.