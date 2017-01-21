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Avustralya'da Trump Karşıtı Gösteriler Düzenlendi
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Avustralya'da Trump Karşıtı Gösteriler Düzenlendi

Avustralya'da binlerce kişi ABD Başkanı Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Avustralya'da Trump Karşıtı Gösteriler Düzenlendi

Avustralya'da binlerce kişi ABD Başkanı Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

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