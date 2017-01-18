Avustralya'da Sağlık Bakanlığına Yeni İsim

Avustralya'da Sussan Ley'in özel seyahat giderlerini devlete ödettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmesiyle boşalan Sağlık Bakanlığı görevine Greg Hunt atandı.



Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, geçen hafta istifasını veren Sağlık Bakanı Ley'in yerine Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Greg Hunt'ın getirildiğini açıkladı.



Hunt'ın Sağlık Bakanlığının yanı sıra Spor Bakanlığı görevini de yürüteceğini belirten Turnbull, Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığına ise Senatör Arthur Sinodinos'in getirildiğini duyurdu.



Turnbull, Hunt'ın, kritik olarak değerlendirdiği Sağlık ve Spor bakanlıklarında başarılı olacağını ifade etti.



Görevlendirmeye muhalefetteki Avustralya Yeşiller Partisinden eleştiri geldi. Yeşiller lideri Richard Di Natale, "Greg Hunt, Büyük Bariyer Reef'i neredeyse öldürdü, sağlığımız için kim bilir ne yapar." dedi.



Sağlık Bakanlığına getirilen 51 yaşındaki Greg Hunt, 2001 yılından bu yana Liberal Parti Melbourne milletvekili olarak parlamentoda görev yapıyor. Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığının yanı sıra 2013-2016 yılları arasında Çevre Bakanı olarak da görev yapan Hunt, evli ve iki çocuk babası.