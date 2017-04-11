Avustralya'da İki Sörfçü, Böyle Manzarayla Karşılaşmadı
- Avustralya'da iki sörfçü, böyle manzarayla karşılaşmadıCANBERRA - Avustralya'daki iki sörfçü, kendilerini denizanası sürüsü içinde buldu.
- Avustralya'da iki sörfçü, böyle manzarayla karşılaşmadı
CANBERRA - Avustralya'daki iki sörfçü, kendilerini denizanası sürüsü içinde buldu.
Avustralya'nın Exmouth kentinde, sörf yapmak isteyen iki arkadaş, kendilerini denizanası sürüsü içinde buldu. Bu durum karşısında şaşkınlığa uğrayan iki arkadaştan, Riley Watts," Sörf yapmaya gelmiştik. Yarı yola gelince kocaman kırmızı denizanası sürüsüne denk geldik. Her yerde onlar vardı. Bu yüzden biz de sörf yapmaktan vazgeçtik." diye konuştu.
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