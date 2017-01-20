Avustralya'da Bir Otomobil Yayalara Çarptı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Trafikte hızla seyreden otomobil, kent merkezinde işlek bir caddede yayaların arasına girdi.



Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.



Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Melbourne polisi bölgeyi trafiğe kapatarak söz konusu otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.



Hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.



Olayın kaza sonucu mu gerçekleştiği yoksa sürücünün yayaların arasına kasıtlı mı girdiği henüz bilinmiyor.