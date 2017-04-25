Avustralya Başbakanı Turnbull Afganistan'da

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Afganistan'da kolordu komutanlığına düzenlenen saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Afganistan'ı ziyaret eden Turnbull, başkent Kabil'de Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.



Devlet Başkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede Turnbull, geçen hafta Afganistan'ın kuzeyinde Belh vilayetindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıdan dolayı üzgün olduklarını belirtti.



Turbull, ülkesinin Afganistan'daki üniversitelerle akademik ilişkilerini güçlendirmek istediğini, madencilik ve sağlık alanlarında Afganistan'a yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.



Afganistan Devlet Başkanı Gani de Afganistan'ın dostu olduğunu vurguladığı Avustralya'nın ülkesine yardımlarından dolayı teşekkür etti.



Gani, Avustralya'nın Afganistan'daki yardım faaliyetlerinin bundan sonra artarak devam etmesini ümit ettiğini ifade etti.