Avustralya Açık'ta Nostaljik Final

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasındaki final maçı, yarın oynanacak.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, tenisseverlerin uzun zamandır beklediği ezeli rakipler 9 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 17 numaralı seribaşı İsviçreli Federer arasındaki final maçı, yarın TSİ 11.30'da başlayacak.



Kariyerinde 17 grand-slam zaferi bulunan Federer ile 14 grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal arasındaki ezeli rekabet, final turunda uzun zamandır yaşanmadı.



Nadal son grand slamleri kazandı



Modern tenis tarihinin iki önemli ismi, 8 yıllık aranın ardından Avustralya Açık finalinde yeniden karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 2009 yılında oynanan son Avustralya Açık finalini, Federer'i 3-2 yenen Nadal kazanmıştı.



İki yıldız tenisçi arasındaki son grand slam finali ise 2011'de Fransa Açık'ta yaşanmış ve Nadal, rakibini bu kez 3-1'lik skorla geçerek kupaya uzanmıştı.



Taraflar arasındaki 13 yıllık rekabette, Nadal'ın ezici üstünlüğü bulunuyor. Tarafların birbirleriyle oynadıkları 34 maçın 23'ünden Nadal, 11'inden ise Federer galip ayrıldı.



Son maçı Federer kazandı



Son yıllarda sakatlık sorunlarıyla boğuştukları için eski performanslarından uzaklaşan iki tenisçi arasındaki son maç ise geçen yıl İsviçre'nin Basel kentinde oynanmıştı.



Bu müsabakada rakibini 6-3, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Federer, galibiyete uzanmıştı.