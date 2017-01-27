Avustralya Açık'ta Moda Rüzgarı Esti

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda finalin oynanacağı Rod Laver Arena'da mankenler Melbourne Moda Festivali için tanıtım defilesi yaptı.



Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda finallere ev sahipliği yapacak Rod Laver Arena'da, 1-19 Mart arasında yapılacak Melbourne Moda Festivali için tanıtım defilesi düzenlendi.



Turnuvada görev yapan uluslararası medya mensuplarına festivalin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen defilede, mankenler Avustralyalı modacıların 2017 kreasyonlarından örnekler sundu.



Avustralyalı 16 mankenin yer aldığı defilede mankenler, 2017 ilkbahar-yaz koleksiyonlarından örnekler sergiledi.