Avustralya Açık'ta Mirjana Lucic-Baroni Yarı Finalde

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Hırvat Mirjana Lucic-Baroni yarı finale yükseldi.



Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Pliskova ile 79 numaralı raket Lucic-Baroni karşılaştı.



Rod Laver Arena'da oynanan müsabakanın ilk setini 6-4 alan Lucic-Baroni, ikinci seti 3-6 kaybetti ancak üçüncü seti 6-4 önde bitirerek 2-1'lik skorla yarı finale çıktı.





Lucic-Baroni, yarı finalde Serena Williams ile Johanna Konta maçının galibiyle karşılaşacak.