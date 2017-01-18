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Avustralya Açık: Serena Williams - Belinda...
Avustralya Açık: Johanna Konta - Kirsten F...
Avustralya Açık: Johanna Konta - Kirsten Flipkens (Özet)
18 Ocak 2017 Çarşamba 04:11
Avustralya
Açık: Johanna Konta -
Kirsten Flipkens
(Özet)
Kaynak:
EuroSport.com
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[9172670] EuroSport.com
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