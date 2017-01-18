Avustralya Açık: Johanna Konta - Kirsten Flipkens (Özet)

Avustralya Açık: Johanna Konta - Kirsten Flipkens (Özet)


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Kirsten Flipkens, Avusturalya, Avustralya
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