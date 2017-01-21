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Avustralya Açık 2017: Karolina Pliskova - ...
Avustralya Açık: Daria Gavrilova - Timea B...
Avustralya Açık: Daria Gavrilova - Timea Bascinsky (Özet)
21 Ocak 2017 Cumartesi 18:11
Avustralya
Açık: Daria Gavrilova - Timea Bascinsky (Özet)
Kaynak:
EuroSport.com
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