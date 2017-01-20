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Avustralya Açık: Andy Murray - Sam Querrey...
Avustralya Açık: Sorana Cirstea - Alison R...
Avustralya Açık: Andy Murray - Sam Querrey (Özet)
20 Ocak 2017 Cuma 14:11
Avustralya Açık: Andy Murray - Sam Querrey (Özet)
Kaynak:
EuroSport.com
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