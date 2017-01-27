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Avustralya Açık: Andrea Hlavackova & Shuai...
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Avustralya Açık: Andrea Hlavackova & Shuai Peng - Bethanie Mattek-Sands & Lucie Safarova (Özet)
27 Ocak 2017 Cuma 14:11
Avustralya Açık: Andrea Hlavackova & Shuai Peng - Bethanie Mattek-Sands & Lucie Safarova (Özet)
Kaynak:
EuroSport.com
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