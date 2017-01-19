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Avustralya Açık 2017: Carla Suarez Navarro...
Avustralya Açık 2017: Angelique Kerber - C...
Avustralya Açık 2017: Varvara Lepchenko - Ying Ying Duan (Özet)
19 Ocak 2017 Perşembe 04:11
Avustralya Açık 2017 2. Tur: Varvara Lepchenko - Ying Ying Duan (Özet)
Avustralya Açık 2017 2. Tur: Varvara Lepchenko - Ying Ying Duan (Özet)
Kaynak:
EuroSport.com
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